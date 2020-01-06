https://static.news.ru/photo/90b157ec-32a6-11ea-9205-fa163e074e61_660.jpg Фото: John McCreary/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» уступил в матче регулярного чемпионата «Филадельфии» со счётом 2:3 (2:2, 0:1, 0:0).

Капитан «Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-2». 34-летний хоккеист отметился четырьмя бросками в створ и совершил четыре силовых приема за 19.55 минут на льду (8.48 — в большинстве).

Другой российский игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов совершил результативную передачу.

Благодаря голам Трэвиса Конекни, Роберта Хегга и Кевина Хейза «Филадельфия» прервала серию поражений из четырёх встреч.

Другой клуб «Даллас» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 2:1 (1:0, 0:2, 0:0). Голами отметились Джейми Бенн и Блэйк Комо. Российский нападающий Александр Радулом за 13 минут и 55 секунд игрового времени на льду завершил встречу с коэффициентов полезности «-1». У хозяев забил Анже Копитар.

Российский голкипер Игорь Шестёркин провёл первый матч за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Дебют получился успешным: «Рейнджеры» на своей площадке одержали волевую победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:3 (2:2, 2:1, 1:0), ранее писал NEWS.ru.