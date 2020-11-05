Канарейкин прокомментировал разгромную победу сборной России над Финляндией

https://static.news.ru/photo/b162e924-1f9a-11eb-b20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу сборной России по хоккею в дебютном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла над командой Финляндии. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл Арена» в Хельсинки и завершилась с разгромным счётом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.

Мне понравилась игра. Сборная произвела хорошее впечатление после дебютной встречи. Отлично сыграли тактически, компактно двигались в любой зоне. Но больше мне понравилось, как психологически ребята выглядели — очень собранно. Очевидно, что сильная сторона «молодёжки» в том, что они идут с первого созыва вместе, с 16 лет, и этот костяк проходит через все сборные по возрасту. Они давно знают друг друга, чувствуют плечо друг друга, это настоящая команда, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, нужно доверять молодым и подключать их к основному составу. А учитывая ситуацию по коронавирусу, появляется больше шансов себя проявить.

На клубном уровне уже заметно — ребята не просто дебютируют в Континентальной хоккейной лиге, а получают основные места в составах. Это надо развивать. Мы около десяти лет не выигрываем молодёжные чемпионаты, хотя наша земля богата талантами, — заключил он.

Ранее чешские хоккеисты обыграли соперников из сборной Швеции в матче Кубка Карьяла, традиционно проходящего в Финляндии, писал NEWS.ru.