Финский «Йокерит» завоевал путёвку во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина, переиграв на выезде в шестом поединке серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» — 5:1 (2:1, 0:0, 3:0).
Победу «джокерам» принесли точные броски Хенрика Хаапалы (2-я минута), Вели-Матти Савинайнена (19-я), Антти Пильстрёма (49-я), Никласа Енсена (53-я) и Оливера Лауридсена (57-я, в пустые ворота).
Автором единственной заброшенной шайбы у «железнодорожников» стал Стефан Да Коста (4-я минута).
«Йокерит» выиграл серию со счётом 4:2 (первый матч — 6:0, второй — 6:1, третий — 3:0, четвёртый — 3:4, пятый — 2:4).
Во втором раунде плей-офф клуб из Хельсинки встретится с петербургским СКА. Первая игра пройдёт в Питере 17 марта.
Бывший защитник ярославского «Локомотива» Александр Гуськов назначен вице-президентом КХЛ по молодёжному хоккею, ранее писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники