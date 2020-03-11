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В шестом матче серии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) клуб из столицы Башкирии на своей площадке завоевал путёвку в следующий круг, одержав победу со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

У хозяев отличились Сакари Маннинен (16-я минута), Тему Хартикайнен (18-я), Дмитрий Кугрышев (31-я) и Эдуард Гиматов (за 63 секунды до финальной сирены, в меньшинстве, в пустые ворота). В последнем случае...