https://static.news.ru/photo/5e7ebf62-2e5a-11ea-b6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Йокерит»/vk.com

Финский «Йокерит» в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Хельсинки нанёс крупное поражение петербургскому СКА — 6:0 (0:0, 5:0, 1:0).

Дубли оформили капитан «джокеров» Петер Регин (голы на 31-й и 38-й минутах) и Стив Мозес (на 35-й и 56-й), по одному разу отличились Брайан О'Нилл (25-я минута) и Микко Лехтонен (39-я).

Голкипер хозяев Янис Калниньш отразил все 19 бросков соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне.

Сухая серия вратаря «армейцев» Алексея Мельничука прервалась на 132-й минуте (131 минута 57 секунд).

СКА (61 очко, 44 игры) остался на втором месте в таблице Западной конференции, «Йокерит» (57 очков, 42 игры) занимает четвёртую строчку в таблице «Запада».

Московский «Спартак» на своей площадке упустил победу в матче с подмосковным «Витязем» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1).

В составе «красно-белых» отличились новичок команды Фёдор Малыхин (6-я минута) и Илья Зубов (19-я), гостям волевую победу принесли точные броски Якуба Ержабека (3-я), Павла Воробья (28-я) и Данилы Моисеева (43-я).

«Спартак» (54 очка, 43 игры) занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Витязь» (49 очков, 43 игры) поднялся на седьмую строчку на «Западе», опередив нижегородское «Торпедо».

«Автозаводцы» с берегов Волги неожиданно были разгромлены на своём льду одним из аутсайдеров чемпионата челябинским «Трактором» — 6:1 (3:1, 0:0, 3:0).

Шайбы у уральцев забросили Лукаш Седлак (на 20-й секунде встречи), Ярослав Косов (5-я минута, в меньшинстве), Александр Авцин (8-я), Артём Михеев (на 30-й секунде третьего периода), Вячеслав Основин (51-я минута) и Александр Шаров (56-я).

Автором единственного гола у хозяев стал Станислав Бочаров (16-я минута).

На двоих команды набрали 71 минуту штрафа (32 — «автозаводцы», 39 — челябинцы): в первом периоде у «Трактора» за грубую атаку соперника был удалён до конца встречи защитник Виталий Меньшиков, у хозяев дисциплинарный штраф до конца игры заработал нападающий Михаил Варнаков.

«Торпедо» (48 очков, 44 игры) находится на восьмом месте на «Западе», опережая не попадающий в зону плей-офф ХК «Сочи» на семь очков. «Трактор» (37 очков, 45 игр) от попадания в кубковую восьмёрку на «Востоке» отделяют десять очков.

Ярославский «Локомотив» в концовке домашнего поединка сломил сопротивление хабаровского «Амура» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Магнус Пяярви-Свенссон (56-я минута) и Владимир А. Ткачёв (за 55 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Голкипер «железнодорожников» Александр Лазушин отразил все 27 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

Сухая серия чешского вратаря хабаровчан Марека Лангхамера прервалась на 116-й минуте (115 минут 25 секунд).

«Локомотив» (51 очко, 44 игры) впервые победил после трёх поражений в чемпионате подряд и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Амур» (41 очко, 42 игры) находится на 11-й строчке в таблице «Востока» и отстаёт от зоны плей-офф на шесть очков.

Омский «Авангард» и московское «Динамо» одержали домашние победы, ранее писал NEWS.ru.