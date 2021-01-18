IIHF рассмотрит статус Латвии после переноса ЧМ-2021 по хоккею из Минска

https://static.news.ru/photo/bffde200-59aa-11eb-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2021iihfworlds/facebook.com

Поскольку Рига и Минск являются совместной заявкой и в этих городах должны были состоятся матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года, Совет ИИХФ должен рассмотреть статус Латвии в качестве соведущей, а также оценить возможность перехода на формат единого места проведения для облегчения правил безопасности COVID-19 и командных поездок. Об этом сообщил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Он также выразил сожаление, что матчи в белорусской столице пришлось отменить.

Очень прискорбно, что нам пришлось снять заявку на совместное проведение турнира Минск-Рига. В ходе этого процесса мы пытались продвигать то, что чемпионат мира может быть использован как инструмент примирения, чтобы помочь успокоить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперёд, — приводит слова Фазеля пресс-служба IIHF.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске, но матчи из столицы Белоруссии решили перенести. Решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которое было посвящено этому вопросу. Состоялось оно по требованию зарубежных организаций из-за напряжённой политической ситуации в стране. Вторым Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня. Вторым городом, где должны были принимать хоккейные команды была назначена Рига.

Ранее заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира — 2021, сообщал NEWS.ru.