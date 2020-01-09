https://static.news.ru/photo/503dab58-32b9-11ea-96a2-fa163e074e61_660.jpg Антон Худобин Фото: Matthew Pearce/Icon Sportswire/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 30 бросков по своим воротам, благодаря чему стал второй звездой дня НХЛ.

Первой звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший две шайбы в ворота «Виннипег Джетс», однако это не помогло победить соперника. Опредилть победителя встречи удалось только серией буллитов, где сильнее оказался «Виннипег». Счёт встречи 4:3 (Б).

Третьей звездой дня стал форвард «Филадельфии» Кевин Хейз, который забросил победную шайбу в матче против «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) и помог команде прервать серию поражений, состоящую из четырех встреч.

Капитан «Вашингтона» Овечкин набрал «-2» в матче с «Филадельфией», ранее писал NEWS.ru.