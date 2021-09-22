Овечкин рассказал о сложностях адаптации в США в начале карьеры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что в первое время при переезде в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) испытывал проблемы на фоне языкового барьера. Своими воспоминаниями хоккеист поделился с журналом «Ок!».

Хоккеист рассказал, что когда он только перебрался в Америку, то сначала жил в гостинице, а потом переселился в дом к генеральному менеджеру.

Помню, как пытался утром объяснить ему на своём «английском», что хочу обычные хлопья с молоком, но он меня совершенно не понимал. Мне пришлось самому заглядывать во все шкафы в поисках любимой пищи, — сказал Овечкин.

Также хоккеист отметил, что адаптироваться в США ему помог русскоговорящий игрок «Вашингтона» Дайнюс Зубус. По словам Овечкина, они вместе ходили по ресторанам и в магазины.

Александр Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года.

Ранее сообщалось, что форвард клуба НХЛ (Национальная хоккейная лига), знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин высказался о назначении экс-наставника футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина на должность тренера сборной России по футболу.