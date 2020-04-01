Хоккеисты СКА помогли пенсионерам с продуктами во время карантина

Игроки петербургского хоккейного клуба СКА присоединились к всероссийской акции #МыВместе. Они закупили продовольственные товары и отправили их пенсионерам.
Армейцы из Санкт-Петербурга отметили, что пожилые люди в условиях самоизоляции испытывают множество трудностей, а выйти на улицу им нельзя, ведь пожилые — первые в группе риска на заражение COVID-19,
Нападающий СКА Василий Подколзин при этом призвал всех, кто может, присоединиться к этой акции и не оставлять без внимания стариков.
Сам хоккеист тоже купил продукты и отправил их жительнице Северной столицы Людмиле Николаевне, чтобы она не ходила в магазин и не рисковала своим здоровьем, а оставалась дома.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за сутки на 18,8%, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники