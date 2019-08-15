https://static.news.ru/photo/69cd7dfe-bf79-11e9-9795-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Meng Yongmin/Xinhua/Global Look Press

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что спортсмены НХЛ могут принять участие в Олипиаде-2022 в Пекине.

По его словам, на это есть шансы, передаёт ТАСС .

Сам он не уверен в продолжении собственной карьеры. Это зависит от здоровья, отметил хоккеист.

Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми, - подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Овечкин в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги.