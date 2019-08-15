Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что спортсмены НХЛ могут принять участие в Олипиаде-2022 в Пекине.
По его словам, на это есть шансы, передаёт
Сам он не уверен в продолжении собственной карьеры. Это зависит от здоровья, отметил хоккеист.
Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми, - подчеркнул он.
Ранее News.ru писал, что Овечкин в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмой раз стал обладателем приза лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги.