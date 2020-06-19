Хоккеист «Вашингтона» рассказал, как Овечкин опозорился на ужине

https://static.news.ru/photo/f4b2a5ce-b213-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин вызвал негодование его тёти во время ужина.

Карлсон пригласил своих одноклубников на ужин к своей итальянской тёте, где большие обеды являются обычным делом.

Одним из блюд была паста. Когда её принесли Овечкину, то он подошёл к моей тёте и спросил: «Извините, а у вас есть кетчуп?» Я до сих пор помню выражение её лица в тот момент! Она даже не знала, что ему ответить, — цитирует Карлсона RMNB.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что изменилось в его жизни после переезда в США. По его словам, в Вашингтоне ему не хватает русской культуры и менталитета, писал NEWS.ru.