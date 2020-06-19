Хоккеист «Вашингтона» рассказал, как Овечкин опозорился на ужине

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин вызвал негодование его тёти во время ужина.
Карлсон пригласил своих одноклубников на ужин к своей итальянской тёте, где большие обеды являются обычным делом.
Одним из блюд была паста. Когда её принесли Овечкину, то он подошёл к моей тёте и спросил: «Извините, а у вас есть кетчуп?» Я до сих пор помню выражение её лица в тот момент! Она даже не знала, что ему ответить, — цитирует Карлсона RMNB.
Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что изменилось в его жизни после переезда в США. По его словам, в Вашингтоне ему не хватает русской культуры и менталитета, писал NEWS.ru.
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