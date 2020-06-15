Овечкин рассказал, чего «чисто русского» ему не хватает за океаном

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что изменилось в его жизни после переезда в США. По его словам, в Вашингтоне ему не хватает русской культуры и менталитета.

В беседе с Юлией Бордовских в Instagram хоккеист отметил , что русские и американцы «совсем разные люди». Хотя за 15 лет, проведённых за океаном, он уже привык ко всем американским знакомым и друзьям.

При этом Овечкин заявил, что не может судить о том, как именно изменился.

Понятное дело, что я стал взрослее, мудрее. Если брать то время, когда я уехал в Америку из России, — это был совсем другой Александр Овечкин, чем, допустим, сейчас: у меня появилась семья, у меня появились дети, то есть, раньше я жил для себя, а сейчас я живу для моей семьи, ради моих детей, — отметил хоккеист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин занял первое место в голосовании болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в необычной номинации «Лучшая гифка сезона». Гифка получилась из момента на разминке перед матчем регулярного чемпионата с «Торонто» в октябре 2019 года. Она набрала 31,1% голосов, сообщает пресс-служба НХЛ. На две десятые процента уступило короткое видео с форвардом «Колорадо» Габриэлем Ландескогом.