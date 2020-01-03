https://static.news.ru/photo/97dec9da-2f1a-11ea-ac0e-fa163e074e61_660.jpg Егор Соколов Фото: fhr.ru

Нападающий сборной России Егор Соколов заявил, что национальная команда сделает подарок стране в финальном матче молодёжного чемпионата мира по хоккею.

На этом наша миссия не завершена, завтра (5 января. — NEWS.ru) самый важный матч. Мы выйдем все вместе за всю Россию и преподнесём подарок стране, — цитирует Соколова ТАСС.

Ранее молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счётом 5:4 в полуфинале чемпионата мира. Соперник сборной России в финальном матче определится позже, им станет сборная Канады или Финляндии, писал NEWS.ru.