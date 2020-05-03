Хоккеист о борьбе с коронавирусом: это худшее, что когда-либо со мной было

https://static.news.ru/photo/01c75ecc-8d1f-11ea-874f-fa163e074e61_660.jpg Жорж Ларак Фото: georges_laraque/instagram.com

Бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Жорж Ларак, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о том, как протекает болезнь.

Это худшее, что когда-либо со мной происходило. Нужна вся моя энергия, чтобы просто встать. Коронавирус атаковал лёгкие, и мне приходится прикладывать усилия, чтобы встать и почистить зубы, — цитирует Ларака пресс-служба НХЛ.

Он рассказал, что у него по ночам сильная лихорадка и ему трудно говорить. При этом он поблагодарил всех за поддержку, которую он получает от хоккейной семьи.

Ларак завершил спортивную карьеру в НХЛ в 2010 году. Он выступал за «Эдмонтон», «Финикс Койотс», «Питтсбург» и «Монреаль». Всего хоккеист провёл в НХЛ 695 матчей, в которых набрал 153 (53+100) очка.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не планирует организовывать тестирование игроков на коронавирус вне очереди. Текущий сезон регулярного чемпионата НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.