НХЛ не намерена тестировать хоккеистов на коронавирус вне очереди

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год. Турниры состоятся в Риге и Минске. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Об отмене чемпионата, который должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне, IIHF объявила 22 марта. Тогда глава организации Рене Фазель заявлял, что отмена турнира...