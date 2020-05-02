Хоккей

НХЛ не намерена тестировать хоккеистов на коронавирус вне очереди

13:09, 02 мая 2020
Фото: Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не планирует организовывать тестирование игроков на коронавирус вне очереди.

Нам нужно тестирование, но мы не будем проводить тестирование хоккеистов с подозрительными симптомами вне очереди, если такое тестирование недоступно для других людей, - цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

Текущий сезон регулярного чемпионата НХЛ был приостановлен 12 марта на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что противостояние российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби положительно повлияло на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

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