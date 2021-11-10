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Хоккеиста «Филадельфии» Проворова удалили за удар сопернику между ног

10:13, 11 ноября 2021
Хоккеиста «Филадельфии» Проворова удалили за удар сопернику между ног
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Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов грубо нарушил правила и заработал двухминутное удаление в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках регулярного чемпионата. В одном из эпизодов отечественный спортсмен клюшкой ударил противнику между ног.

Матч между «Филадельфией» и «Торонто» завершился со счётом 0:3. В составе гостей дубль оформил Вильям Нюландер (32-и 46-я минуты), ещё один гол на свой счёт записал Онджей Каше (54-я).

На 45-й минуте встречи российский защитник хозяев Иван Проворов заработал двухминутное удаление. Хоккеист клюшкой ударил между ног форварду противника Майкла Бантинга. Действия россиянина не остались незамеченными для арбитра, а «Торонто» отличился в неравных составах.

В нынешнем сезоне Проворов провёл 11 матчей за «Филадельфию». На данный момент в его активе значатся две результативные передачи, а показатель полезности составляет «+5».

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с командой «Аризона Койотис». Благодаря этому форвард быстрее всех в истории коллектива сумел достичь отметки в 30 заброшенных шайб.

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