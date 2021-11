Хоккеиста «Филадельфии» Проворова удалили за удар сопернику между ног

Матч между «Филадельфией» и «Торонто» завершился со счётом 0:3. В составе гостей дубль оформил Вильям Нюландер (32-и 46-я минуты), ещё один гол на свой счёт записал Онджей Каше (54-я).

На 45-й минуте встречи российский защитник хозяев Иван Проворов заработал двухминутное удаление. Хоккеист клюшкой ударил между ног форварду противника Майкла Бантинга. Действия россиянина не остались незамеченными для арбитра, а «Торонто» отличился в неравных составах.

В нынешнем сезоне Проворов провёл 11 матчей за «Филадельфию». На данный момент в его активе значатся две результативные передачи, а показатель полезности составляет «+5».