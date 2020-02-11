https://static.news.ru/photo/c442f590-4cee-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak_hc/twitter.com

В хоккейном клубе «Спартак» (Москва), выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявили, что игроки команды не испытывают проблем с нехваткой клюшек из-за коронавируса.

Как известно, основными производителями этого элемента хоккейного инвентаря являются компании CMM и Bauer, а сам процесс производства ходового товара происходит на территории Китая, где, как известно, в настоящее время бушует эпидемия коронавируса.

В московском «Спартаке» дали свою оценку сложившейся ситуации.

На данный момент проблем с клюшками нет, так как они были в достаточном количестве закуплены ещё до сезона. На регулярный чемпионат и плей-офф их должно хватить. Проблема возникнет, только если ситуация с поставками из Китая затянется месяца на три-четыре, — рассказал корреспонденту NEWS.ru руководитель пресс-службы «красно-белых» Владимир Самохин.

«Спартак» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ и в сегодняшнем домашнем поединке с магнитогорским «Металлургом» может досрочно оформить выход в плей-офф.

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уже выражали озабоченность срывами поставок клюшек по ходу нынешнего сезона, ранее писал NEWS.ru.