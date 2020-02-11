В хоккейном клубе «Спартак» (Москва), выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заявили, что игроки команды не испытывают проблем с нехваткой клюшек из-за коронавируса.
Как известно, основными производителями этого элемента хоккейного инвентаря являются компании CMM и Bauer, а сам процесс производства ходового товара происходит на территории Китая, где, как известно, в настоящее время бушует эпидемия коронавируса.
В московском «Спартаке» дали свою оценку сложившейся ситуации.
На данный момент проблем с клюшками нет, так как они были в достаточном количестве закуплены ещё до сезона. На регулярный чемпионат и плей-офф их должно хватить. Проблема возникнет, только если ситуация с поставками из Китая затянется месяца на три-четыре, — рассказал корреспонденту NEWS.ru руководитель пресс-службы «красно-белых» Владимир Самохин.
«Спартак» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ и в сегодняшнем домашнем поединке с магнитогорским «Металлургом» может досрочно оформить выход в плей-офф.
Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уже выражали озабоченность срывами поставок клюшек по ходу нынешнего сезона, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен