https://static.news.ru/photo/09aa652a-4e7d-11ea-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» на своей площадке упустила победу над ХК «Сочи» и уступила в серии буллитов — 2:3Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1).

Хозяева повели с разницей в две шайбы усилиями Дмитрия Саюстова (4-я минута) и Юкки Пельтолы (13-я), однако южане в третьем периоде сумели отыграться благодаря голам Дениса Мосалёва (48-я) и Симона Бертильссона (56-я).

В серии послематчевых буллитов победным для гостей стал бросок Мальте Стрёмвалля.

«Сочи» выиграл в Новосибирске впервые с 21 октября 2014 года и сократил отставание от зоны плей-офф в таблице Западной конференции до трёх очков.

«Сибирь» (66 очков, 56 игр) занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

Китайский «Куньлунь Ред Стар» также выиграл в Новосибирске и отложил выход «Сибири» в плей-офф КХЛ, писал ранее NEWS.ru.