Нападающий сборной России Михаил Григоренко после победы над чехами (4:3Б) в матче второго тура Кубка Первого канала отметил, что команда находится в предвкушении игры с Финляндией, которая состоится на футбольном стадионе, а также заявил, что россиянам надо прибавлять сразу в нескольких компонентах.

— Вы вели со счётом 2:0, но второй период вышел провальным. Почему?

— Мы второй период начали неплохо, создали несколько моментов, но реализовать их не смогли. Соперник перехватил инициативу. Если бы забросили ещё, то спокойно довели бы встречу до победы в основное время. Но получилось так, как получилось. Хорошо, что в серии буллитов сборная России была точнее.

— Вы смогли отличиться. Отметите передачу от Вадима Шипачёва? Она получилось очень хорошей.

— Да, он здорово отдал, мне оставалось только забросить. Впрочем, мы и тренировали как раз такие комбинации. Спасибо ему большое.

— Очень большая нагрузка в матче с Чехией была именно на вашу тройку. Не выдохлись под конец?

— Да вроде бы нет, всё нормально. Тяжёлой получилась встреча, но ничего страшного. Завтра будет новый день, сможем выспаться и отдохнуть. Досадно, что мы не забросили больше. Но ничего страшного.

— В чём причина того, что соперник уже в первом периоде начинал напирать на ворота Ильи Сорокина? Быстрые шайбы немного расслабили?

— Возможно, соперник пришёл в себя после нашего стартового натиска, понял, что ему терять уже нечего и пошёл вперёд. Нам надо было лучше обороняться, чтобы не пропускать досадных шайб.

— Чувствуете, что ваше звено является лидерским в сборной и на вас очень рассчитывает тренерский штаб?

— Конечно, чувствуется тренерское доверие, за что им большое спасибо. Сейчас, к сожалению, не реализовали большое количество моментов. Должны были забивать в большинстве в конце встречи, но не получилось. Постараемся поработать над ошибками, чтобы в дальнейшем их уже избежать.

Михаил Терещенко/ТАСС

— Какие ожидания перед встречей с финнами? Матч пройдёт на открытом воздухе на футбольном стадионе.

— Мы в прошлом году тоже играли на арене «Санкт-Петербург». Получилось круто и очень зрелищно. Все очень рады, что и в этом году проведём матч там же, с нетерпением ждём встречи. Надеемся, что не разочаруем собравшихся зрителей.

— Не боитесь финнов? Они сейчас мощно выглядят, разгромили шведов со счётом 5:1. У них даже голкипер отметился заброшенной шайбой.

— А чего бояться? Надо готовиться, выходит и играть. Сборная Финляндии — это хороший соперник, мы их обязательно разберём.

— Когда играешь на открытом воздухе, то есть какие-то особенности, к которым нужно подготовиться?

— Да нет, не думаю. Просто скажется, что большая арена, придёт много болельщиков. Надо постараться сразу войти в игру, не нервничать. Тогда всё будет хорошо.

— В чём сборной России надо прибавить, чтобы улучшить свою игру?

— Зоне обороны надо получше действовать. Да и реализация моментов у нас пока хромает, ну и в большинстве можно тоже лучше действовать. Да много компонентов, в которых мы ещё допускаем ошибки. Надеюсь, к встрече с Финляндией мы успеем исправить какие-то огрехи.