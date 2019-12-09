https://static.news.ru/photo/7e54ae64-1a5f-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg Александр Георгиев Фото: AP/TAСС

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Георгиев отразил все 38 бросков по своим воротам в матче против «Вегаса» (5:0). Таким образом россиянин второй раз в сезоне отстоял матч «на ноль».

Второй звездой признан канадский форвард «Виннипега» Марк Шайфли, оформивший дубль в игре против «Анахайма» (3:2), сообщает пресс-служба НХЛ.

Третьей звездой стал американский нападающий «Аризоны» Конор Гарланд, который забросил шайбу и забил победный буллит в серии в матче против «Чикаго» (4:3 Б).

Ранее российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ, писал NEWS.ru. До Георгиев уже становился первой звездой игрового дня в НХЛ. Второй звездой стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Третьей звездой дня признан форвард «Аризоны» Фил Кессел, забросивший две шайбы «Филадельфии» (3:1).