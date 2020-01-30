https://static.news.ru/photo/739261c6-431b-11ea-8db8-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил очередную шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Она стала для него 693-й в «регулярках».

Благодаря этому россиянин переместился на чистое девятое место в истории снайперов НХЛ, отправив на десятое Стива Айзермана. Восьмым идёт Марк Мессье с 694 голами.

Успеха Овечкин добился в домашнем поединке против «Нэшвилл Предаторз». Россиянин также отметился голевой передачей, однако локальные удачи нападающего «Вашингтона» не помогли его команде — поражение со счетом 4:5 после четырёх побед подряд.

Однако Овечкин в этот вечер получил ещё один повод для радости. Его 35-я шайба в сезоне вывела россиянина на первое место по количеству сезонов с таким количеством голов среди левых нападающих Лиги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин прокомментировал гибель баскетболиста Коби Брайанта. По его словам, погибший спортсмен был «легендой баскетбола и всего мира». Россиянин считает это тяжёлой потерей. Хоккеист отметил, что встречался с Брайантом около трёх-четырёх раз. Тот всегда узнавал россиянина и жал ему руку.