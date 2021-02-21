Гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

https://static.news.ru/photo/6b1c0cc2-74de-11eb-a803-96000091f725_660.jpg Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своём льду одержал победу над «Нью-Джерси» со счётом 4:3. Автором победной шайбы стал капитан «столичных» россиянин Александр Овечкин.

К 24-й минуте хозяева уступали 0:2, но во втором периоде сумели отквитать одну шайбу благодаря голу Ти Джея Оши, реализовавшего большинство. А в заключительной 20-минутке «Кэпс» трижды поразили ворота, при этом Оши оформил дубль, а в случае со вторым голом ему ассистировал Евгений Кузнецов.

Овечкин поразил чужие ворота на 57-й минуте, сделав счёт 4:2. После этого «дьяволы» смогли сократить отставание до минимума усилиями Никиты Гусева, забросившего за 11 секунд до финальной сирены. На то, чтобы перевести игру в овертайм, гостям уже не хватило времени.

Мне кажется, все почувствовали облегчение, когда мы забросили в большинстве. Для нас это было невероятно важно, это нас подстегнуло. Вы видели, что в третьем периоде мы играли умно и ждали шанса. И когда с нами есть Оши, он всегда даёт жару, — сказал после матча Овечкин, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

Стоит отметить, что сам Александр также отличился при численном преимуществе и приблизился к очередному уникальному рекорду. На его счету уже 262 гола в большинстве, по этому показателю он занимает третье место за всю историю лиги. Овечкин отстаёт от знаменитого Брета Халла на четыре шайбы, в то время как в активе лидера рейтинга Дэйва Андрейчука было 274 гола в большинстве за карьеру.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Александр Овечкин записал видео, на котором поздравил нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с тысячным матчем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Кросби провёл тысячу игр за клуб «Питтсбург Пингвинз».

Таким образом, форвард оказался первым игроком в истории, который сыграл столько матчей за этот клуб. В тысячный раз Кросби вышел на лёд за «пингвинов» в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).