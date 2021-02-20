Овечкин поздравил Кросби с 1000-м матчем в НХЛ

https://static.news.ru/photo/60f14f18-742b-11eb-b710-96000091f725_660.jpg Сидни Кросби Фото: vk.com/sidney_crosby87

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал видео, на котором поздравил нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с тысячным матчем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Сид, поздравляю тебя с 1000-м матчем. Это серьёзное число. Всегда приятно играть против тебя, противостоять тебе. Ты один из лучших. Желаю удачи тебе и твоей семье. Наслаждайся, ты этого заслуживаешь, — сказал Овечкин на видео, которое опубликовано в Twitter «Пингвинз».

A rivalry steeped in respect. pic.twitter.com/sxcRd2a8m4 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 21, 2021

Канадский хоккеист Сидни Кросби провёл одну тысячу игр за клуб «Питтсбург Пингвинз». Таким образом, форвард оказался первым игроком в истории, который сыграл столько матчей за этот клуб. В тысячный раз Кросби вышел на лёд за «пингвинов» в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс».

12 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на чужом льду одержал победу над «Айлендерс» в серии буллитов — 4:3. При этом до последних секунд встречи «пингвины» уступали, однако спаслись от поражения благодаря голу россиянина Евгения Малкина, сообщал NEWS.ru.