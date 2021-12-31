Главный тренер сборной России Зубов объяснил снятие команды с рейса

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что история со снятием спортсменов с рейса в Канаде слишком преувеличена. По его словам, команду не допустили на рейс из-за того, что многие хоккеисты неправильно носили маску, сообщает «Матч ТВ».

Наверное, кому-то очень сильно нужно преувеличить то, что на самом деле произошло. Многие ребята из обеих сборных неправильно носили маски. После неоднократных напоминаний авиакомпания решила снять обе сборные с рейса, — отметил Зубов.

1 января 2022 года хоккеисты молодёжной сборной России и Чехии не смогли улететь из Калгари (Канада) во Франкфурт-на-Майне (Германия). Их сняли с рейса из-за отказа надевать маски.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир в период с 26 декабря по 5 января. К 29 декабря три встречи были отменены из-за коронавируса, ввиду чего организаторы совместно с IIHF приняли решение отменить весь чемпионат.