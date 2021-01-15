Фазель рассказал, когда IIHF примет решение по ЧМ-2021 в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/51e662d0-581d-11eb-a2ff-fa163e074e61_660.jpg Рене Фазель Фото: Николай Петров/РИА Нонвости

Международная федерация хоккея (IIHF) примет итоговое решение по чемпионату мира 2021 года в Белоруссии в ближайшие пять дней, заявил глава организации Рене Фазель.

Мы будем ещё разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира, — отметил Фазель, слова которого приводит РИА Новости.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят акции протеста против результатов президентских выборов. По официальным данным, с большим отрывом выиграл возглавляющий республику с 1994 года Александр Лукашенко. Участники протестов убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что Рене Фазель считает чудом вероятное проведение матчей чемпионата мира 2021 года в Минске. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в столице республики и Риге (Латвия). Но из-за политической обстановки в РБ организация может найти замену Белоруссии.