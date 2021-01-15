Фазель назвал чудом проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии

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Руководитель Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель считает чудом вероятное проведение матчей чемпионата мира 2021 года в Минске. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в столице республики и Риге (Латвия). Но из-за политической обстановки в РБ организация может найти замену Белоруссии.

Я фактически могу сказать, что должно произойти чудо. Мы не станем принимать такое важное решение на эмоциях. Мне необходимо отдохнуть. Генсекретарь IIHF Хорст [Лихтнер] должен проанализировать ситуацию на предмет плана В, — заявил Фазель в беседе с порталом Sportschau.

Накануне спортивные функционеры Латвии предложили IIHF провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.

IIHF собирается вынести окончательное решение о судьбе ЧМ на совете, намеченном на конец января. Президент федерации отметил, что минскую часть турнира могут перенести в другую страну. 11 января 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл встречу с Фазелем. Белорусский лидер заверил собеседника, что страна готова принять соревнования, а демократическая обстановка в стране является «нормальной».

В Белоруссии больше пяти месяцев продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования 9 августа отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Белоруссии удастся сохранить чемпионат мира по хоккею в случае, если происходящее в стране соответствует международным правилам, писал NEWS.ru.