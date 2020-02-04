В составе сборной России на Шведских играх будут сразу восемь дебютантов, шестеро из которых месяц назад завоевали серебро молодёжного чемпионата мира в Чехии. NEWS.ru рассказывает, кто из представителей нового поколения может потеснить заслуженных старожилов сборной, и напоминает, что изменения также произошли в тренерском штабе национальной команды.

Третьяк напомнил об уважении к соперникам на примере «чуда на льду» 1980 года

Игроков «молодёжки» в нынешнем созыве взрослой сборной могло быть и семеро, но нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков в последний момент получил травму. Также ввиду повреждения не смог приехать в расположение команды московский «армеец» Сергей Толчинский, и тренерский штаб во главе с Алексеем Кудашовым, решив перестраховаться, вызвал на замену сразу троих форвардов — Ивана Игумнова (московское «Динамо»), Артёма Швеца-Рогового (петербургский СКА) и Павла Порядина (нижнекамский «Нефтехимик»).

Если же говорить о тех ребятах, которые благополучно переместились из «серебряной» молодёжной сборной во взрослую, имена защитника Александра Романова, нападающих Григория Денисенко, Павла Кудрявцева, Кирилла Марченко, Ивана Морозова и Василия Подколзина наверняка в ближайшее время будут также на слуху у болельщиков, как имена Артемия Панарина, Никиты Кучерова, Андрея Василевского и других уже взошедших звёзд российского хоккея.

Владислав Третьяк Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, что нынешняя версия российской сборной чрезвычайно талантлива и перспективна, говорили во время традиционного дня открытых дверей на подмосковной базе в Новогорске все руководители отечественного хоккея и тренерского штаба. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на классическом примере «чуда на льду» образца 1980 года напомнил, что молодость и порядок могут легко побить класс, если соперник отнесётся к такой скромной по именам команде без должного уважения и настроя.

Мы сами были в этой шкуре на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Дай нам сейчас сыграть с той студенческой сборной США десять матчей — все десять выиграли бы! А тогда не восприняли этого соперника всерьёз — и поплатились за это, — сказал Третьяк.

И, разумеется, он ещё раз настоятельно рекомендовал всем игрокам российской сборной всегда относиться к любому сопернику с уважением.

Первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг подчеркнул, что проводимая федерацией работа по подготовке молодых хоккеистов и унификации игрового стиля в национальных командах по всем возрастам уже даёт результаты: победителями Олимпийских игр на данный момент являются как взрослая сборная, выигравшая золото Пхёнчхана-2018, так и юношеская сборная U18, ставшая чемпионом на недавних Играх в швейцарской Лозанне.

Главный тренер сборной Алексей Кудашов рассказал, что капитаном команды на Шведских играх назначен московский «армеец» Богдан Киселевич, а его ассистентами стали Рушан Рафиков из ярославского «Локомотива», московский динамовец Андрей Миронов и Анатолий Голышев из екатеринбургского «Автомобилиста».

Что касается вратарской бригады, которую составили Игорь Бобков (омский «Авангард»), Тимур Билялов («Ак Барс») и Александр Самонов (питерский СКА), тренерский штаб пока не определился, дадут ли всем голкиперам сыграть по одному матчу на предстоящем турнире. И пока не ясно, кому доверят пост номер один в стартовом поединке Шведских игр против финнов, вынесенном в Хельсинки.

Кудашов: абсолютно все игроки КХЛ у нас на карандаше

— В тренерский штаб сборной теперь вошёл наставник «молодёжки» Валерий Брагин. Как разделите с ним функции? Может быть, у Валерия Николаевича среди прочих будет и роль психолога в команде?

— Прежде всего, стоит отметить, что Валерий Брагин практически всех ребят из нынешнего состава сборной, как говорится, держал в руках, работал с ними на молодёжном уровне. И мы действительно знаем его как хорошего психолога. А в его функции входит работа с нападающими, отработка игры в большинстве. И в то же время тесное общение с молодыми игроками, их дальнейшее развитие.

— Изначально были вызваны семь игроков из молодёжной сборной, затем после травмы Дмитрия Воронкова их осталось шесть. А ещё кого-то из этого «серебряного» состава «молодёжки» рассматривали в качестве кандидатов во взрослую сборную прямо здесь и сейчас?

— На самом деле мы рассматриваем абсолютно всех игроков, выступающих в КХЛ. Они все у нас под прицелом, на карандаше, и на каждый этап Евротура мы формируем команду, исходя из конкретных задач и готовности хоккеистов на данный момент. Учитываются очень многие факторы.

Joel Marklund For Ois/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Насколько тяжело выдерживать генеральную линию ФХР и прививать сборной тот же атакующий хоккей, который демонстрировали и наша «молодёжка», и сборная U18 на недавней Юношеской Олимпиаде в Лозанне?

— Это не так сложно, потому что философия всех отечественных хоккеистов из поколения в поколение основывается на атакующих действиях, на игре с шайбой, длительном её контроле.

— Особенность предстоящего этапа Евротура только в том, что в составе российской сборной больше новичков, чем обычно, из-за чего её состав можно назвать экспериментальным?

— Ещё осенью, перед стартовым этапом — Кубком Карьяла в Финляндии — мы говорили о том, что многим нашим хоккеистам необходимо приобретать международный опыт. И в этом смысле третий этап — Шведские игры — не исключение. Мы опять же готовим игроков с прицелом на чемпионат мира, Олимпийские игры, стараемся всячески развивать их, приобретать опыт игры на крупных турнирах.

— Нет сомнений, что все ребята из молодёжной сборной очень талантливы, но согласитесь, что тройка из питерского СКА Марченко — Морозов — Подколзин сейчас производит самое сильное впечатление, вовсю забивая голы и в чемпионате КХЛ за «армейцев»?

— Давайте всё же не будем никого выделять. У нас абсолютно все молодые ребята здорово себя проявляют. Причём речь идёт не только об игроках молодёжной сборной: есть хоккеисты на год-два постарше, которые тоже отлично играют за свои клубы в чемпионате КХЛ.

Брагин: Панарин проиграл мне в шахматы без шансов — пусть тренируется

— Вы стали одним из помощников Алексея Кудашова и в российской сборной, и в штабе питерского СКА. Уже нашли с ним общий язык, разграничили зоны ответственности?

— Да, всё уже определено: я буду отвечать за игру в атаке и в большинстве. Также пришедший со мной из молодёжной сборной Александр Бойков по своему основному профилю будет работать с защитниками.

Артемий Панарин Rich Graessle/Icon Sportswire vi/Global Look Press

— Один из ваших подопечных по легендарной молодёжной сборной 2011 года, обыгравшей в финале первенства девятилетней давности канадцев (5:3), отыгравшись со счёта 0:3, Артемий Панарин очень обрадовался, узнав, что вы теперь вошли в штаб первой команды страны. И заявил, что намерен снова обыграть вас в шахматы, когда приедет в расположение сборной. Вы тоже ждёте этого поединка за шахматной доской?

— Да, мы играли на том молодёжном чемпионате мира в Баффало. Но Артемий что-то немножко путает: это он тогда мне проиграл, причём без шансов! Вот пусть сейчас у себя в «Нью-Йорк Рейнджерс» тренируется, приезжает в сборную, и тогда мы снова с ним сыграем (улыбается).

— А насколько нынешний хоккей в исполнении российской сборной похож на шахматы?

— Ну, я бы даже не проводил такие сравнения. Мы стараемся, чтобы в игре команды было больше агрессии, чаще контролировалась шайба и в целом игра шла с позиции силы. А в шахматах все немножко иные качества выходят на первый план.

— В нынешнем составе взрослой сборной могло быть семь недавних ваших подопечных по «молодёжке». За теми, кто не попал сейчас в главную команду страны, будете так же пристально следить?

— Конечно, тем более что у Федерации хоккея очень сильная скаутская служба, и тренерский штаб постоянно держит всех кандидатов в сборную под контролем. Мы все постоянно в контакте, и поверьте, что никто из перспективных игроков из нашего поля зрения не исчезнет.

— Есть ли ментальные, психологические проблемы у игроков молодёжной сборной, переходящих на взрослый уровень и впервые вызывающихся в главную команду страны?

— Не думаю. Ну, может быть, кто-то при первом вызове во взрослую сборную поначалу чувствует себя немножко скованно. Но посмотрите — в нынешнем составе национальной команды достаточно игроков, которые всего на год-два старше ребят из «молодёжки». А это значит, что процесс адаптации в сборной должен пройти гораздо проще при такой незначительной разнице в возрасте. Да, они взрослеют, у кого-то уже в эти годы появляются свои семьи, дети, но у нас сложились с ребятами хорошие отношения ещё в молодёжной сборной, и дай Бог, они перенесутся на уровень взрослой сборной России.

— Понятно, что впереди ещё один этап Евротура, финиш регулярного чемпионата КХЛ, за океаном появятся команды, не пробившиеся в Кубок Стэнли. Всё это наверняка повлияет на формирование состава сборной для участия в чемпионате мира в Швейцарии. Но, скажем, три-четыре хоккеиста из нынешнего созыва российской сборной смогут попасть в заявку на мировое первенство?

— Я не раз говорил и повторю ещё раз: всё в руках самих игроков, всё им по силам. У нынешней сборной на самом деле огромный потенциал. Считаю, это будущее нашего хоккея. Кто себя проявит, зарекомендует на этом уровне, у того и будут хорошие шансы сыграть на чемпионате мира.