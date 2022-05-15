«Это недохоккей какой-то»: Тарасова об отсутствии россиян на ЧМ Тарасова назвала недохоккем чемпионат мира — 2022 без участия сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова / Фото Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат мира без России — это недохоккей, сообщает Sport24. Ранее Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в ЧМ-2022.

Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России — мировой лидер. ЧМ без сборной России — это недохоккей какой-то, — сказала Тарасова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА выиграл Кубок Гагарина по хоккею в сезоне-2021/22. Соперником «армейцев» в финале был магнитогорский «Металлург». Судьба противостояния решилась в седьмом матче, который проходил в Магнитогорске. Московский клуб победил со счётом 4:1.