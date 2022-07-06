Еще один хоккеист ЦСКА может отправится в армию вслед за Федотовым SHOT: хоккеиста Карноухова заподозрили в покупке военного билета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Павел Карнаухов

Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов может отправиться служить в армию вслед за голкипером красно-синих Иваном Федотовым, сообщает Telegram-канал SHOT. Карнаухова заподозрили в покупке военного билета.

По данным источника, Карнаухов приобрел военный билет в 2017 году за 37 тыс. рублей. Получению незаконного удостоверения способствовал бывший полицейский Фарид Самигуллина, который в апреле этого года был задержан за помощь спортсменам в оформлении военного билета в обход законодательства. По данным источников, Самигуллин может быть замешан в делах хоккеистов Ивана Федотова и Кирилла Капризова.

Павел Карнаухов играет за ЦСКА с 2016 года. Он является обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.