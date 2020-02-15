https://static.news.ru/photo/255b4266-505e-11ea-86ab-fa163e074e61_660.jpg Илья Сорокин Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Ярославский «Локомотив» стал шестым клубом Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно оформившим выход в плей-офф. Этому не помешало даже домашнее сухое поражение «железнодорожников» в поединке регулярного чемпионата от московского ЦСКА — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3).

Дубль сделал Кирилл Капризов (голы на 50-й и 53-й минутах), по одной шайбе забили Никита Нестеров (9-я минута) и Андрей Светлаков (48-я).

Тремя результативными передачами отметился Антон Слепышев.

Голкипер «армейцев» Илья Сорокин отразил все 22 броска соперника и отыграл «на ноль» восьмой матч в нынешнем сезоне.

ЦСКА (88 очков, 58 игр) выиграл у «железнодорожников» все четыре очных поединка в нынешнем сезоне и продолжает единолично лидировать в общей таблице КХЛ, опережая казанский «Ак Барс» на одно очко.

«Локомотив» (66 очков, 58 игр) занимает шестое место в таблице Западной конференции, но уже точно не выпадет из зоны плей-офф, поскольку находящийся на девятой строчке ХК «Сочи» за оставшиеся пять матчей «регулярки» никак не отыграет 11 очков отставания от ярославцев.

Финский «Йокерит» в Хельсинки в серии послематчевых буллитов уступил магнитогорскому «Металлургу» — 3:4Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

У «джокеров» шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (12-я минута), Саку Мяеналанен (32-я) и Марко Анттила (52-я).

В составе «сталеваров» авторами голов стали Сергей Мозякин (16-я), Томаш Филиппи (21-я) и Егор К.Яковлев (35-я).

В серии послематчевых буллитов победным для уральцев стал бросок Брэндона Козуна.

Нападающий «Металлурга» Роман Любимов провёл 400-й матч в КХЛ.

«Йокерит» (80 очков, 58 игр) остаётся на третьем месте на «Западе», «Металлург» (60 очков, 57 игр) балансирует на грани вылета из зоны плей-офф, опережая находящийся на девятой строчке в таблице «Востока» нижнекамский «Нефтехимик».

Московское «Динамо» отыгралось со счёта 2:5 и вырвало волевую победу в овертайме в дерби с рижскими одноклубниками на выезде — 7:6ОТ (2:5, 3:0, 1:1, 1:0).

У «бело-голубых» из российской столицы хет-трик оформил Дмитрий Яшкин (голы на 30-й, 51-й минутах и на четвёртой минуте овертайма), дублем отметился Даниил Тарасов (на 11-й секунде встречи и на 9-й минуте), по одному голу забили Андре Петерссон (29-я минута) и Егор Зайцев (37-я).

Дважды у рижан отличился Гинтс Мейя (на 6-й минуте и за 22 секунды до конца третьего периода), по одной шайбе забросили Лаурис Дарзиньш (5-я минута), Марек Дялога (12-я), Сергей Гимаев (12-я, через шесть секунд после предыдущего гола) и Картер Эштон (17-я).

Форвард москвичей Тему Пулккинен сделал партнёрам три результативные передачи.

Московское «Динамо» (77 очков, 57 игр) выиграло у одноклубников из латвийской столицы все четыре очных встречи и занимает четвёртое место на «Западе».

Рижское «Динамо» продлило серию поражений в чемпионате до 13 матчей и давно потеряло все шансы на выход в плей-офф.

Минское «Динамо», потерявшее все шансы на попадание в плей-офф, на своей площадке в присутствии 13 007 зрителей проиграло екатеринбургскому «Автомобилисту» — 4:6 (1:1, 1:1, 2:4).

В составе хозяев дубль сделал Шэйн Принс (голы на 33-й и 55-й минутах), по разу отличились Франсис Паре (5-я минута) и Михаил Стефанович (44-я).

У гостей автором дубля стал Джефф Плэтт (на 31-й минуте и за 19 секунд до финальной сирены, в пустые ворота), по одной шайбе забросили Алексей Василевский (16-я минута), Брукс Мэйсек (на 33-й секунде третьего периода), Артём Гареев (на 47-й секунде третьего периода) и Дэн Секстон (56-я минута).

«Автомобилист» (72 очка, 58 игр) закрепился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

Казанский «Ак Барс» дома переиграл московский «Спартак», ранее писал NEWS.ru.