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В третий раз в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились московские «Спартак» и «Динамо», и все три столичных дерби выиграли «бело-голубые». На сей раз — со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили Микс Индрашис (7-я минута), Иван Игумнов (19-я), Дмитрий Яшкин (31-я) и Вячеслав Кулёмин (36-я).

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил все 33 броска соперника и заработал шестой «сухарь» в нынешнем сезоне.

Нападающий «красно-белых» Илья Зубов провёл 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Динамо» (73 очка, 55 игр) поднялось на третье место в таблице Западной конференции, «Спартак» (68 очков, 54 игр) остался пятым на «Западе».

Ярославский «Локомотив» дома всухую разгромил финский «Йокерит» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Дубль оформил французский форвард «железнодорожников Стефан Да Коста (голы на 4-й и 26-й минутах), по разу отличились Николай Коваленко (3-я минута), Якуб Накладал (56-я) и Стаффан Кронвалль (56-я, спустя 22 секунды после четвёртого гола).

Вратарь ярославцев Александр Лазушин отразил все 18 бросков соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне.

«Локомотив» (64 очка, 54 игры) выиграл у «джокеров» четвёртую очную встречу в сезону из шести проведённых, продлил серию побед в чемпионате до четырёх и закрепился на шестом месте на «Западе».

«Йокерит» (73 очка, 54 игры) прервал серию из четырёх побед в чемпионате и позволил московскому «Динамо» догнать себя и обойти, опустившись на четвёртую строчку таблицы «Запада».

Нижегородское «Торпедо», как и «Локомотив», не позволило гостям — череповецкой «Северстали» — забить ни одной шайбы — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

Автором дубля стал защитник Денис Баранцев (голы на 8-й и 25-й минутах), по одной шайбе забросили Андрей Белевич (22-я минута), Дамир Жафяров (29-я) и Кирилл Ураков (58-я).

Шведский голкипер «автозаводцев» Андерс Линдбек отразил все 22 броска соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

Капитан «сталеваров» Юрий Трубачёв провёл 600-й матч в КХЛ.

«Торпедо» (58 очков, 55 игр) победило впервые после четырёх поражений кряду в чемпионате и поднялось на седьмое место на «Западе».

«Северсталь» отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков, и это отставание необходимо ликвидировать за семь оставшихся игр регулярного чемпионата.

ХК «Сочи» в родных стенах вырвал волевую победу у подмосковного «Витязя» — 5:4 (0:2, 4:2, 1:0).

По ходу встречи гости трижды вели в счёте с разницей в две шайбы усилиями Куинтона Хаудена (12-я минута), оформившего дубль Александра Сёмина (16-я и 25-я) и Йоонаса Няттинена (28-я).

Южане отыгрались и в итоге вышли вперёд благодаря точным броскам Андрея Алтыбармакяна (на 54-й секунде второго периода), сделавшего дубль Никиты Точицкого (27-я и 37-я минуты), Дмитрия Архипова (за три секунды до второго перерыва) и Мальте Стрёмвалля (43-я).

«Витязь» (58 очков, 54 игры) поменялся местами с «Торпедо», опустившись на восьмую строчку в таблице «Запада». Сочинцы сократили отставание от зоны плей-офф до шести очков.

Петербургский СКА в овертайме дожал омский «Авангард», рижское «Динамо» лишилось даже теоретических шансов на выход в плей-офф, ранее писал NEWS.ru.