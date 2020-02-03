https://static.news.ru/photo/f6d45302-46b6-11ea-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: dynamo_ru/vk.com

Московское «Динамо» в поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома переиграло ярославский «Локомотив» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

«Железнодорожники» вышли вперёд на 6-й минуте после броска Егора Аверина.

Однако голы Дмитрия Яшкина (17-я минута), Вадима Шипачёва (29-я) и Владимира Брюквина (50-я) принесли победу «бело-голубым».

Форвард ярославцев Александр Свитов провёл 600-й матч в КХЛ.

«Динамо» (75 очков, 56 игр) занимает третье место в таблице Западной конференции, «Локомотив» (64 очка, 55 игр) остался на шестой строчке на «Западе».

Никжнекамский «Нефтехимик» на своей площадке уверенно победил череповецкую «Северсталь» — 6:2 (2:1, 4:1, 0:0).

У хозяев хет-трик сделал канадский нападающий Зак Митчелл (голы на 15-й, 31-й и 37-й минутах), ещё по разу отличились Ильдар Шиксатдаров (7-я минута), Павел Порядин (35-я) и Райан Мёрфи (39-я).

У «сталеваров» шайбы забросили Сергей Монахов (13-я) и Егор Чижиков (25-я).

«Нефтехимик» в таблице Восточной конференции отстаёт от зоны плей-офф на пять очков, «Северсталь» на «Западе» — на десять.

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