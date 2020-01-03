https://static.news.ru/photo/3a2fe7aa-2fca-11ea-b4a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке всухую победил нижнекамский «Нефтехимик» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Ключевым в этой встрече стал пятиминутный отрезок в середине второго периода, когда уральцы забили трижды. Автором первого — и победного — гола стал на 31-й минуте Павел Дацюк, затем отличились Питер Холланд (33-я) и Рафаэль Батыршин (36-я).

Чешский голкипер хозяев Якуб Коварж отразил все 37 бросков соперника и заработал пятый «сухарь» в нынешнем секзоне.

Защитник уральцев Денис Бодров провёл 500-й матч в КХЛ.

«Автомобилист» (54 очка, 43 игры) прервал серию из трёх поражений в чемпионате и закрепился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (44 очка, 44 игры) остался на десятом месте на «Востоке» с отставанием в три очка от зоны плей-офф.

Магнитогорский «Металлург» дома одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

Счёт за четыре секунды до конца первого периода открыл финский форвард сибиряков Микаэль Руохомаа, однако во второй двадцатиминутке голы защитников Никиты Пивцакина (34-я минута) и Егора Яковлева (35-я) в большинстве вывели «сталеваров» вперёд.

На 56-й минуте капитан «Магнитки» Сергей Мозякин в третий раз в матче реализовал численное преимущество и поставил победную точку в матче.

Нападающий уральцев Денис Паршин провёл 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, защитник новосибирцев Ярослав Хабаров — 400-ю игру в «регулярках», чешский форвард «Магнитки» Томаш Филиппи — 200-й матч в КХЛ (с учётом плей-офф).

«Металлург» (51 очко, 45 игр) выиграл четвёртый матч кряду в чемпионате и занимает пятое место на «Востоке», «Сибирь» (47 очков, 43 игры) находится на седьмой строчке в таблице Восточной конференции.

Московский ЦСКА в гостях разгромил ХК «Сочи», рижское «Динамо» одолело казахстанский «Барыс», писал ранее NEWS.ru.