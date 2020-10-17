ЦСКА вслед за футбольными одноклубниками обыграл «Динамо» в столичном дерби

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В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось такое же столичное дерби, как в этот же день в Российской футбольной премьер-лиге — и в обоих ЦСКА оказался сильнее «Динамо». Футбольные «красно-синие» обыграли «бело-голубых» со счётом 3:1, хоккейные — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Победу «армейцам» принесли точные броски Сергея Андронова (16-я минута) и Богдана Киселевича (56-я).

Автором единственной заброшенной шайбы у динамовцев стал Вадим Шипачёв (37-я минута).

ЦСКА (29 очков, 18 игр) ушёл в отрыв от преследователей по таблице Западной конференции (петербургские «армейцы» и ярославский «Локомотив» отстают уже на шесть очков), а также вышел в единоличные лидеры общей таблицы КХЛ.

Это стало возможным благодаря поражению екатеринбургского «Автомобилиста» в Череповце от «Северстали» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0).

У «сталеваров» отличились Александр Петунин (7-я минута) и набравший сотое очко в КХЛ по системе «гол плюс пас» Кирилл Капустин (15-я).

Уральцы смогли ответить единственным голом Станислава Бочарова (13-я).

Нападающий екатеринбуржцев Павел Куликов провёл 400-й матч в КХЛ.

«Автомобилист» (27 очков, 18 очков) остался на первом месте в таблице «Востока», опережая на одно очко омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Московский «Спартак» одержал сухую победу в гостях над минским «Динамо» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

У «красно-белых» заброшенные шайбы на счету легионеров: чех Лукаш Радил оформил дубль (голы на 26-й минуте и за 38 секунд до финальной сирены), один раз отличился Йори Лехтеря (34-я).

Голкипер москвичей Юлиус Гудачек отразил 26 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Защитник «красно-белых» Яков Рылов провёл 650-й матч в КХЛ.

Минское «Динамо» (21 очко, 16 игр) осталось на четвёртой строчке в таблице «Запада», «Спартак» (15 очков, 16 игр) догнал подмосковный «Витязь» и балансирует на грани зоны плей-офф, занимая восьмое место в таблице Западной конференции.

Челябинский «Трактор» на своей площадке переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).

В составе уральцев отличились Артём Михеев (13-я минута), Лукаш Седлак (на 23-й секунде второго периода), Сергей Калинин (26-я минута), Томаш Гика (27-я), Алексей Бывальцев (48-я) и Якоб Берглунд (53-я).

У гостей шайбы забросили Дэниэл Буцаев (9-я минута), Тимур Хафизов (24-я) и Либор Гудачек (43-я).

Уфимский «Салават Юлаев» накануне по буллитам одолел в гостях омский «Авагнард», писал ранее NEWS.ru.