ЦСКА в четвёртый раз признали лучшим хоккейным клубом Европы

https://static.news.ru/photo/b6de7b12-a5a0-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский хоккейный клуб ЦСКА оставил за собой первую строчку рейтинга лучших клубов Европы по версии HockeyArchives.

В 2020 году «армейцы» заняли первое место с 52,01 балла. В прошлом году ЦСКА возглавил список из 250 клубов. Таким образом, ЦСКА в четвёртый раз признан лучшем клубом Европы. Ранее он удостоился этого титула в 2015 и 2016 годах.

На втором месте в рейтинге расположился шведский «Лулео». Тройку лучших замкнул казанский «Ак Барс». Кроме того, в топ-20 вошли ещё пять клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): СКА (4-е место), казахстанский «Барыс» (9-е), московское «Динамо» (10-е), финский «Йокерит» (12-е) и омский «Авангард» (16-е).

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб не предлагал новые контракты нападающему Кириллу Капризову и вратарю Илье Сорокину, так как хоккеисты должны сами понять, хотят ли они продолжать выступать в московской команде, писал NEWS.ru.