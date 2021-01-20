Четверо хоккеистов из РФ могут пропустить игры NHL из-за протокола COVID

Четыре хоккеиста из России — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов — попали в список спортсменов, которых временно отстраняют от участия в играх NHL и тренировках из-за нарушения карантинных мер.
Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» был оштрафован на $100 тысяч из-за того, что спортсмены нарушили социальную дистанцию: они «находились в близком контакте без использования медицинских масок»,
Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта, — прокомментировал ситуацию Александр Овечкин.
О том, как скоро хоккеисты смогут снова выйти на лёд, пока не сообщается. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» после четырёх игр в восточном дивизионе занимает в турнирной таблице второе место. На 23 февраля назначен матч команды с ХК «Баффало». В своём последнем матче «Вашингтон» в овертайме проиграл команде «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5.
Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне в матче против «Питтсбурга». Хоккеист поразил ворота соперников на 15-й минуте встречи.