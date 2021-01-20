Четверо хоккеистов из РФ могут пропустить игры NHL из-за протокола COVID

https://static.news.ru/photo/ed1b5cae-5bad-11eb-a0d4-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Четыре хоккеиста из России — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов — попали в список спортсменов, которых временно отстраняют от участия в играх NHL и тренировках из-за нарушения карантинных мер.

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» был оштрафован на $100 тысяч из-за того, что спортсмены нарушили социальную дистанцию: они «находились в близком контакте без использования медицинских масок», говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта, — прокомментировал ситуацию Александр Овечкин.

О том, как скоро хоккеисты смогут снова выйти на лёд, пока не сообщается. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» после четырёх игр в восточном дивизионе занимает в турнирной таблице второе место. На 23 февраля назначен матч команды с ХК «Баффало». В своём последнем матче «Вашингтон» в овертайме проиграл команде «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5.

Ранее NEWS.ru писал, что российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне в матче против «Питтсбурга». Хоккеист поразил ворота соперников на 15-й минуте встречи.