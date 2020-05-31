Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/0c8449cc-a3ec-11ea-8acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира-2023 по хоккею в Новосибирске и Омске.

В распоряжение правительства РФ также отмечается, что заместителями главы оргкомитета стали помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. В состав оргкомитета вошли губернатор Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

В течении трёх месяцев Минспорту совместно с ФХР и другими заинтересованными органами необходимо представить на утверждение в оргкомитет планы мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турниров.

Ранее на совете Международной федерации хоккея (IIHF) был официально отменён чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.