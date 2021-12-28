Чернышенко об отказе НХЛ от ОИ-2022: североамериканский снобизм и жадность

Вице-премьер России по спорту и туризму Дмитрий Чернышенко заявил, что североамериканским снобизмом и жадностью обусловлено решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить своим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. При этом чиновник отметил, что всё это в лиге пытаются прикрывать заботой о здоровье спортсменов, пишет РИА Новости.

Я считаю, что это ошибка НХЛ, то, что они всегда ставят коммерческие выгоды выше уровня самого важного спортивного соревнования. Я думаю, что это такой североамериканский снобизм, смешанный просто с жадностью, да ещё и прикрытый заботой о здоровье хоккеистов, — сказал Чернышенко.

Также вице-премьер России отметил, что отечественной сборной необходимо побеждать в тех условиях, которые есть на данный момент.

Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдёт с 9 по 20 февраля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук затруднился ответить на вопрос, может ли клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» отпустить нападающего Александра Овечкина на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. По его словам, сейчас обсуждать это преждевременно.