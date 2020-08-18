Бывшего тренера ХК «Спартак» Ржига госпитализировали в Праге

https://static.news.ru/photo/07ee45fa-e13d-11ea-8be3-fa163e074e61_660.jpg Милош Ржига Фото: Katerina Sulova/CTK Photo/Global Look Press

Экс-наставник московского хоккейного клуба «Спартак» и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига находится в одной из пражских больниц. Об этом сообщили чешские СМИ.

По их данным, тренер жаловался на боли в животе и его состояние ухудшалось с каждым днём.

Милош Ржига госпитализирован из-за проблем со здоровьем. 61-летний специалист находится в Институте клинической и экспериментальной медицины в Праге. Желаем пану Милошу скорейшего выздоровления. Верим, что всё будет хорошо! — поддержали бывшего наставника в «Спартаке».

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Пост главного тренера сборной Чехии Ржига занимал с 2018-го по 2020 год и в 2019 году занял со своей командой четвертое место на чемпионате мира в Словакии. «Спартак» Ржига тренировал в 2007–2010 годах и добился с клубом пока лучшего результата для «красно-белых» за время выступления в КХЛ. С Ржигой они вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина в сезоне-2009/10.

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