«Йокерит» одержал победу над СКА в серии буллитов

https://static.news.ru/photo/8c55d75e-3345-11eb-803b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Йокерит» в серии буллитов обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Так, счёт был открыт на 11-й минуте стараниями Кирилла Марченко. На гол гости ответили точным броском Хенрика Хаапала на 37-й минуте. Победитель определился в серии буллитов, так как в овертайме команды не сумели забить.

СКА прервал серию из четырёх побед подряд. В активе команды 44 очка и второе место в турнирной таблице. В свою очередь «Йокерит» прервал серию из двух поражений и с 32 очками идёт восьмым.

Ранее NEWS.ru писал, что магнитогорский «Металлург» сумел обыграть нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 6:4 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сталевары» отыгрались со счётом 1:4.

Результативными игроками встречи названы нападающие «Металлурга» Андрей Чибисов и Сергей Мозякин, по два очка в составе «Нефтехимика» набрали Андрей Чивилёв и Булат Шафигуллин.