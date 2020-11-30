«Йокерит» одержал победу над СКА в серии буллитов

«Йокерит» в серии буллитов обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.
Так, счёт был открыт на 11-й минуте стараниями Кирилла Марченко. На гол гости ответили точным броском Хенрика Хаапала на 37-й минуте. Победитель определился в серии буллитов, так как в овертайме команды не сумели забить.
СКА прервал серию из четырёх побед подряд. В активе команды 44 очка и второе место в турнирной таблице. В свою очередь «Йокерит» прервал серию из двух поражений и с 32 очками идёт восьмым.
Ранее NEWS.ru писал, что магнитогорский «Металлург» сумел обыграть нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 6:4 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сталевары» отыгрались со счётом 1:4.
Результативными игроками встречи названы нападающие «Металлурга» Андрей Чибисов и Сергей Мозякин, по два очка в составе «Нефтехимика» набрали Андрей Чивилёв и Булат Шафигуллин.