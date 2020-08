Борцы с расизмом призвали НХЛ поддержать протесты и выделить $100 млн

По данным журналиста TSN Рика Уэстхэда, организация попросила лигу выделить $100 млн на ближайшие 10 лет для финансирование антирасистских инициатив. Также, предлагается во время матчей Кубка Стэнли наносить на лёд логотип альянса, выдавать игрокам на предматчевые раскатки чёрные свитеры, цвет синей линии временно изменить на черный.

Кроме того, HDA поставил перед НХЛ задачу увеличить представительство афроамериканцев в руководстве лиги и штате рядовых сотрудников.