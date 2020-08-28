Борцы с расизмом призвали НХЛ поддержать протесты и выделить $100 млн

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Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) передал НХЛ список просьб, чтобы поддержать протест против насилия со стороны полицейских по отношению к афроамериканцам.

По данным журналиста TSN Рика Уэстхэда, организация попросила лигу выделить $100 млн на ближайшие 10 лет для финансирование антирасистских инициатив. Также, предлагается во время матчей Кубка Стэнли наносить на лёд логотип альянса, выдавать игрокам на предматчевые раскатки чёрные свитеры, цвет синей линии временно изменить на черный.

Кроме того, HDA поставил перед НХЛ задачу увеличить представительство афроамериканцев в руководстве лиги и штате рядовых сотрудников.

The @TheOfficialHDA has asked the NHL to commit $100M to fund anti-racism, education, and grass-roots initiatives over 10 years.

That works out to $312,500 per year NHL team.

Context: NHL min. salary this season is $700K. — Rick Westhead (@rwesthead) August 27, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что НХЛ перенесла проведение четырех матчей второго раунда Кубка Стэнли. Поводом для такого шага послужил бойкот игроков из-за стрельбы полицейскими в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша (штат Висконсин) и последовавших за этим протестов против полицейского насилия.