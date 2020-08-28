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Борцы с расизмом призвали НХЛ поддержать протесты и выделить $100 млн

10:45, 28 августа 2020

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) передал НХЛ список просьб, чтобы поддержать протест против насилия со стороны полицейских по отношению к афроамериканцам.

По данным журналиста TSN Рика Уэстхэда, организация попросила лигу выделить $100 млн на ближайшие 10 лет для финансирование антирасистских инициатив. Также, предлагается во время матчей Кубка Стэнли наносить на лёд логотип альянса, выдавать игрокам на предматчевые раскатки чёрные свитеры, цвет синей линии временно изменить на черный.

Кроме того, HDA поставил перед НХЛ задачу увеличить представительство афроамериканцев в руководстве лиги и штате рядовых сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что НХЛ перенесла проведение четырех матчей второго раунда Кубка Стэнли. Поводом для такого шага послужил бойкот игроков из-за стрельбы полицейскими в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша (штат Висконсин) и последовавших за этим протестов против полицейского насилия.

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