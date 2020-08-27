НХЛ на два дня отложила матчи Кубка Стэнли в знак протеста

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла проведение четырех матчей второго раунда Кубка Стэнли. Поводом для такого шага послужил бойкот игроков из-за стрельбы полицейскими в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша (штат Висконсин) и последовавших за этим протестов против полицейского насилия.

При этом НХЛ оказалась последней из всех спортивных лиг США, отложившей матчи. Решение об их переносе приняли команды.

НХЛ поддерживает решение игроков. Четыре матча, которые должны были пройти в четверг и пятницу, будут сыграны в субботу, 29 августа. Дальнейший календарь второго раунда Кубка Стэнли будет пересмотрен, — отмечается в сообщении, размещённом на сайте НХЛ.

Перенесёнными оказались матчи «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия», «Ванкувер» — «Вегас», «Бостон» — «Тампа» и «Даллас» — «Колорадо».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), которая с трудом возобновила сезон после пандемии COVID-19, снова взяла паузу. Но на этот раз дело совсем не в вирусе. Три матча серии первого раунда плей-офф были перенесены из-за бойкота игроков на фоне очередного расистского скандала в США. Что произошло на этот раз и насколько серьёзными могут быть последствия бунта — разбирается NEWS.ru.