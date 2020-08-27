Влияние Леброна: НБА подчиняется главной звезде лиги

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), которая с трудом возобновила сезон после пандемии COVID-19, снова взяла паузу. Но на этот раз дело совсем не в вирусе. Три матча серии первого раунда плей-офф были перенесены из-за бойкота игроков на фоне очередного расистского скандала в США. Что произошло на этот раз и насколько серьёзными могут быть последствия бунта — разбирается NEWS.ru.

На днях 29-летний житель Кеноша Джейкоб Блейк садился в свою машину, когда его окружили сотрудники правопорядка и семь раз выстрелили ему в спину. Молодой человек выжил, но состояние его оценивается как критическое. В штате Висконсин, где произошёл инцидент, вспыхнули массовые беспорядки и начались многочисленные акции протеста.

Баскетболисты НБА, которые не так давно очень остро переживали убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, болезненно отреагировали на очередной произвол по отношению к темнокожим. Настолько болезненно, что это отбило у них желание продолжать выступления в плей-офф. Одним из первых эту тему высказался разыгрывающий «Милуоки» Джордж Хилл. Он подверг сомнению целесообразность выступлений в турнире на фоне происходящих вокруг событий.

Нам не нужно было ехать сюда (в Орландо. — NEWS.ru) на доигровку. Тут у нас забрали «оружие» по этим вопросам. Но ситуация такая, какая есть. Мы ничего не можем с этим поделать. Мир должен измениться. Полиции нужно измениться. Нам как обществу нужно меняться. В настоящее время мы не видим конкретных шагов. Пока мы говорим, на улицах забирают жизни. Нет последовательности или ответственности. Это нужно изменить. То, что я увидел в Висконсине, разбило мне сердце. Мы здесь, играем, а вне «пузыря» всё продолжается, как и раньше, — сказал Хилл.

Естественно, не мог пройти мимо скандала главная звезда НБА Леброн Джеймс.

Откровенно говоря, это просто ужасно. Мы, чернокожие американцы, напуганы. Мы в ужасе. Выходя из дома, ты не знаешь, как закончится день, — заявил Леброн Джеймс. — Если вы утверждаете, что полицейские не могли усмирить и задержать его без стрельбы, значит, вы лжёте. Вы лжёте не только мне, вы лжёте каждому чернокожему. Мы видим одно и то же снова и снова. Я даже не могу наслаждаться плей-офф, потому что думаю только об этом. У меня здесь остаётся цель, потому что я всего себя посвятил ей. И когда я посвящаю всего себя чему-то, то иду до конца. Так я устроен, — сказал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс».

По словам Джеймса, это не означает, что он не следит за тем, что происходит, что он будет молчать и не будет использовать свои возможности, призывать других спортсменов говорить то, что они хотят, делать то, что правильно, и не бояться того, что о них подумают.

mpi34/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Но одними словами баскетболисты не стали ограничиваться. Все мирные акции, которые ранее проводились под лозунгом Black Lives Matter (движение, которое возникло после убийства Джорджа Флойда) — опущенное колено, чёрные майки с лозунгом самого движения, всевозможные выступления и призывы — не возымели силу. Поэтому баскетболисты решили прибегнуть к более кардинальным мерам — отмене сезона НБА. Многие считают, что только этот шаг может сдвинуть проблему с мёртвой точки.

Первыми же к бойкоту прибегли игроки «Милуоки» (речь разыгрывающего Джорджа Хилла, видимо, не прошла бесследно). Баскетболисты не вышли на пятый матч серии плей-офф против «Орландо», который должен был состояться 26 августа в 23:00 по московскому времени. Эту инициативу ту же подхватили многие другие команды. Вслед за отменой встречи «Милуоки» — «Орландо» стало известно, что и остальные матчи игрового дня — «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — тоже не состоятся.

Сейчас главный вопрос состоит в следующем: может ли приостановка матчей перерасти в нечто большее? Вполне. И определяющую роль в этой истории может сыграть именно Леброн. По данным источника, на встрече игроков НБА, которая состоялась вечером 26 августа, Джеймс наравне с форвардом «Клипперс» Леонардом был решительно настроен прекратить выступления в оставшейся части плей-офф, так как баскетболисты хотят перемен. «Лейкерс», за который выступает форвард, тоже выступил с заявлением. Руководство команды полностью поддержало своих игроков и призвало к справедливости.

Пришло время сказать «довольно», — говорится в официальном заявлении клуба.

Влияние Леброна давно уже вышло за пределы одного баскетбола. Если он принял окончательное для себя решение и не видит другого способа борьбы с социальным неравенством, то он может не сомневаться в том, что баскетбольное сообщество его поддержит. И руководству ассоциации вряд ли удастся что-то этому противопоставить. Идти против желания главной звезды НБА — сама по себе затея не из лучших. А когда эта звезда борется с расизмом — тем более. Адам Сильвер (комиссионер НБА) и Ко просто-напросто могут нажить себе врагов. И все принятые ими ранее меры в борьбе против социального неравенства тут же забудутся. Как это, впрочем, всегда и бывает.

Важное значение в этой ситуации будет играть и общественное мнение. Как известно, все истории, которые каким-либо образом затрагивают вопросы социального неравенства, традиционно вызывают отклик у общества. То же движение Black Lives Matter молниеносно разлетелось по миру и нашло поддержку у многих людей. Причём его влияние оказалось настолько сильным, что любое отклонение от этого движения воспринималось в штыки (достаточно вспомнить реакцию на отказ российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята преклонить колено).

Поэтому нет сомнений в том, что очередной виток в борьбе с расизмом будет также активно поддержан обществом. Даже в самых его кардинальных формах. Вот и бывший президент США Барак Обама уже дал понять, что не имеет ничего против бойкота плей-офф НБА, и подобных активистов уже набралось огромное количество.

Что же, главный руководитель у нового движения есть (Леброн), общественный резонанс есть, первые отмены есть, а дальше сработает эффект домино. Кстати, процесс уже запущен: вслед за НБА приостановили игры MLS (профессиональная футбольная лига США) и MLB (бейсбольная лига).

Впрочем, итогового решения ждать придётся недолго. Вечером 27 августа пройдёт заседание совета директоров НБА, а также состоится вторая встреча игроков, где, скорее всего, определятся с будущим плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.