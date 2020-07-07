Квят объяснил, почему не стал вставать на колено перед гонкой «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/d4a39558-c0f6-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему не стал преклонять колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. Он отметил, что для его менталитета эта акция была непонятна.

Это немного против моего менталитета, русского, где все-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом, — сказал Квят в эфире Первого канала.

При этом он отметил, что все гонщики «Формулы-1» поддерживают борьбу против с дискриминацией и показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «конец расизму».

Помимо Квята колено также не преклонили гонщики Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс — младший и Антонио Джовинацци. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.

Ранее сообщалось, что немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации. В 2020 году машины команды будут чёрного цвета, писал NEWS.ru.