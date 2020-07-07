Квят объяснил, почему не стал вставать на колено перед гонкой «Формулы-1»

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему не стал преклонять колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. Он отметил, что для его менталитета эта акция была непонятна.
Это немного против моего менталитета, русского, где все-таки встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом, — сказал Квят в эфире Первого канала.
При этом он отметил, что все гонщики «Формулы-1» поддерживают борьбу против с дискриминацией и показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью «конец расизму».
Помимо Квята колено также не преклонили гонщики Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс — младший и Антонио Джовинацци. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.
Ранее сообщалось, что немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» изменила цвет болидов на предстоящий сезон, чтобы обратить внимание на проблему расизма и всех форм дискриминации. В 2020 году машины команды будут чёрного цвета, писал NEWS.ru.
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