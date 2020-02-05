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Михаил Щипанов
Болельщики «Нью-Джерси» освистали российского нападающего «Монреаля» Илью Ковальчука в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На свист трибун Ковальчук ответил реализованным буллитом, который принёс победу «Монреалю». После этого россиянин приложил указательный палец к губам, попросив у зрителей тишины.
ILYA KOVALCHUK SHOOTOUT WINNER5-4 #Habs win pic.twitter.com/x15HgvPvPC— Here's Your Replay (@HeresYourReplay) February 5, 2020
ILYA KOVALCHUK SHOOTOUT WINNER5-4 #Habs win pic.twitter.com/x15HgvPvPC
Ранее команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги, писал NEWS.ru.
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Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги. В настоящее время спортсмен имеет на своём счету 40 голов в 53 матчах....
Болельщики «Нью-Джерси» освистали Ковальчука