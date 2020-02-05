https://static.news.ru/photo/0e49c71a-47f2-11ea-9433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Болельщики «Нью-Джерси» освистали российского нападающего «Монреаля» Илью Ковальчука в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На свист трибун Ковальчук ответил реализованным буллитом, который принёс победу «Монреалю». После этого россиянин приложил указательный палец к губам, попросив у зрителей тишины.

Ранее команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги, писал NEWS.ru.