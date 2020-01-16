https://static.news.ru/photo/4783ad5c-3893-11ea-89e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctorpedo.ru

Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вырвало победу у московского «Динамо» — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1).

У «автозаводцев» по две шайбы забросили Станислав Бочаров (14-я и 35-я минуты) и Тай Рэтти (16-я и 53-я), ещё по одному голу забили Артём Аляев (26-я) и Дрю Шор (за 44 секунды до финальной сирены, в пустые ворота). Любопытно, что нижегородский Бочаров оба раза отправил шайбу в ворота голкипера «бело-голубых» Ивана Бочарова, который после второго из этих голов был заменён на Александра Ерёменко (при счёте 4:3 в пользу хозяев).

Авторами заброшенных шайб у москвичей стали Вадим Шипачёв (на 23-й секунде встречи), Дмитрий Яшкин (25-я минута), Илья Круглов (30-я) и Иван Игумнов (46-я).

«Динамо» (65 очков, 50 игр) осталось на третьем месте в таблице Западной конференции, «Торпедо» (54 очка, 49 игр) — на восьмой строчке на «Западе».

Московский «Спартак» в овертайме вырвал победу в гостях у череповецкой «Северстали» — 2:1ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

В основное время у «красно-белых» отличился Робин Ганзл (32-я минута), у «сталеваров» — Егор А. Яковлев (53-я).

Победную для москвичей шайбу Каспарс Даугавиньш забросил на 38-й секунде овертайма.

«Спартак» (62 очка, 49 игр), победив в Череповце впервые с 22 сентября 2013 года, закрепился на пятом месте в таблице «Запада». «Северсталь» отстаёт от зоны плей-офф в той же конференции на семь очков.

Нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке упустил преимущество в три шайбы и проиграл в серии буллитов челябинскому «Трактору» — 3:4Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1).

К голу Райана Мёрфи (3-я минута) хозяева добавили дубль Йонаса Энлунда (голы на 28-й и 36-й минутах). Бенефис легионеров в этой встрече продолжил форвард уральцев Томаш Гика, также забивший дважды (на 49-й и 56-й минутах).

Но шайбу, которая позволила гостям сравнять счёт, забил на 58-й минуте российский нападающий Александр Авцин.

В серии послематчевых буллитов победным для «Трактора» стал бросок канадца Кристиана Томаса.

«Нефтехимик» (47 очков, 48 игр) приблизился к зоне плей-офф в таблице Восточной конференции, но пока находится от неё в пяти очках, занимая десятое место. «Трактору» не хватает для попадания в кубковую восьмёрку на «Востоке» семи очков.

Казахстанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграли соответственно магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», писал ранее NEWS.ru.