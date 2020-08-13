«Вашингтон Кэпиталз» 12 августа провёл свой первый матч в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Свой путь к Кубку Стэнли чемпионы позапрошлого года начали с поражения. Команда Тодда Рирдена проиграла в первом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4, 0-1 в серии), однако удивляться подобному результату не приходится. У «Вашингтон Кэпиталз» и, в частности, у главной звезды этой команды Александра Овечкина выдался максимально неудачный рестарт сезона. В четырёх последних играх столичный клуб выиграл только единожды, а Александр Великий не отметился ни одним голом. С чем связана «засуха» Ови и что будет с «Кэпиталз» — пытается понять NEWS.ru.

Прежде чем приступить к обсуждению проблем Овечкина и Ко, необходимо напомнить, что коронавирус сильно изменил привычную замысловатую схему прохода в плей-офф НХЛ. В череде изменений нам стоит обратить внимание на то, что топ-4 конференции автоматически проходили в раунд плей-офф. Единственное «испытание», через которое им нужно было пройти, это круговой мини-турнир (он же групповой турнир), созданный лишь для того, чтобы определить номера посева в играх на выбывание. Так вот, «Вашингтон Кэпиталз» как раз относился к числу команд, возобновляющих сезон с турнира, не имеющего, по сути, никакой важности. Это и стало одной из основополагающих причин не лучшего рестарта «Кэпиталз» и Ови.

Изначально было очевидно, что столичный клуб не будет рвать и метать всех в формальном этапе состязания, а постарается поберечь свои силы для главной битвы — то есть для плей-офф. К тому же после длительной паузы, все команды по-разному вкатываются в привычный игровой режим. Кому-то этот процесс даётся проще, кому-то — сложнее. Для «Вашингтона» рестарт обещал быть непростым. Как известно, столичный клуб является одним из самых возрастных в лиге (средний возраст хоккеистов 28,9 лет). Поэтому поначалу присутствовала определённая тревога в отношении того, как те же ветераны команды будут набирать физическую форму. Им традиционно труднее втягиваться в сезон, а уж при таких минимальных сроках — тем более.

John McCreary/Icon Sportswire vi/Global Look Press

Все первоначальные предположения в итоге подтвердились. Команда Ови из трёх матчей кругового этапа одержала победу только в одном противостоянии, в игре против «Бостон Брюинз». При этом в играх наблюдалась нескрываемая расслабленность со стороны чуть ли не всех игроков команды. Тот же Александр включался в матчах лишь эпизодами, в случае острой необходимости, но это не приводило к желаемому результату.

Но и это не всё. Есть ещё несколько нюансов, которые, с одной стороны, демонстрировали отношение столичной команды к круговому этапу, а с другой — отчасти объясняли отсутствие результативности.

Начнём с того, что руководство клуба отпустило важного игрока и напарника Ильи Ковальчука Ларса Эллера в Данию для того, чтобы (внимание!) он был рядом с женой во время рождения второго ребёнка. И то обстоятельство, что по возвращению ему предстоит сдать четыре теста на коронавирус и, возможно, отсидеть на карантине 14 дней, его не остановило.

А ещё совершенно очевидно, что клуб придерживал Джона Карлсон, одного из ведущих игроков сезона, претендующего на звание «Норрис Трофи». Получив серьёзную травму, он больше пяти месяцев восстанавливался. Не было никакого смысла бросать его в бой на игры, не имеющие, по сути, никакой турнирной важности. Отсутствие ключевого защитника сыграло в том числе не последнюю роль в «засухе» Александра Великого. Карлсон являлся одним из главных распасовщиков для Овечкина.

В общем, все обстоятельства намекали на то, что по выступлениям в круговом этапе не нужно делать далеко идущих выводов о физическом и психологическом состоянии столичной команды и её капитана. Всё должно было стать понятно лишь в матчах плей-офф. Более того, были весомые основания предполагать, что как только начнутся важные матчи — Ови и Ко покажут совершенно другую игру. Во-первых, к первой же встрече плей-офф к команде присоединился долгожданный Карлсон. Во-вторых, даже в предыдущих матчах, несмотря на общую расслабленность нельзя сказать, что команда выглядела совсем уныло. Так или иначе находились игроки, которые выделялись на общем фоне.

Брэйден Холтби John McCreary/Icon Sportswire vi/Global Look Press

Так, например, Брэйден Холтби в матче против «Филадельфия Флайерз» (3:1 в пользу «Филадельфии») несколько раз спасал команду в трудных ситуациях. В игре против «Бостона» (2:1 в пользу «Кэпиталз») активно проявлял себя Кузнецов, который лез в силовую борьбу, пытались создавать моменты Ларс Бекстрём и Ти Джей Оши. Да и в целом после пропущенных шайб «Вашингтон» пробуждался, а это очень весомый показатель.

И вот важный этап начался, а команда и её капитан как будто ещё не успели проснуться. В рамках плей-офф подопечным Тодда Рирдена предстояло встретиться с «Нью-Йорк Айлендерс». Эту команду сейчас возглавляет бывший наставник «Кэпиталз», который привёл команду в 2018 к Кубку Стэнли. Барри Троц прекрасно подготовился ко встрече со своей бывшей командой. Его «Айлендерс» в итоге расправился с Ови и Ко.

Но стоит сказать, что в первом матче серии с «Айлендерс» не было такого, что «Кэпиталз» в разы уступал своему оппоненту. Они играли достаточно равно, местами «Вашингтон» даже доминировал. Однако ряд проблем в виде травмы Бекстрёма (можно сказать, что после этого игра «Кэпиталз» развалилась), отсутствие того же Эллера, и на этот раз не очень удачная игра со стороны голкипера команды Холтби определи исход. Свою лепту в противостояние внёс и Овечкин. Капитан, от которого все ждали результативных действий, наконец отличился. Но, правда, помощь пришла не в те ворота. Холтби отдал неудобный пас, а Овечкин не включился в эпизод и позволил Броку Нельсону сделать пас на Джоша Бэйли.

Конечно, до поры до времени можно защищаться статусом матчей, но, когда речь идёт об основной стадии плей-офф, игра должна соответствовать уровню. И Овечкин, будучи капитаном команды, вероятно, должен вести свой коллектив в трудные минуты, вероятно должен делать результат, когда это не получается ни у кого. Ови не забивал с самого старта предварительного раунда, а голы его команде необходимы. Если Александр ещё планирует побороться за второй Кубок, то ему необходимо как можно скорее прийти в себя.

«Кэпиталз» сейчас не хватает лидера, человека, который бы от матча к матчу вёл команду. А кому как не Ови быть именно таким человек?