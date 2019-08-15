https://static.news.ru/photo/766f8f50-bf58-11e9-9767-fa163e074e61_660.jpg Иван Барбашев Фото: nhl.com

Нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис» Иван Барбашёв может перейти в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Ивану Барбашёву. И в настоящий момент игрок рассматривает все варианты продолжения карьеры по обе стороны океана, — заявил изданию РИА Новости агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Барбашёв появлялся на льду в 80 играх. Он набрал 26 (14+12) очков при 17 минутах штрафа. Вместе с «Сент-Луисом» форвард смог завоевать Кубок Стэнли.

Ранее News.ru писал, что нападающий «Крыльев Советов» объяснил причину отказа от переезда в петербургский СКА.