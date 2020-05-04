«Автомобилист» заключил контракт с канадским защитником Геноуэем

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с канадским защитником Чарлзом Чарлзем.
Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Геноуэй провёл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо» и стал самым результативным защитником команды, набрав 31 очко (6 шайб+25 передач) в 62 матчах регулярного чемпионата.
Также «Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один сезон с 23-летним нападающим Александром Протаповичем.
Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, писал NEWS.ru.
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