«Автомобилист» заключил контракт с канадским защитником Геноуэем

https://static.news.ru/photo/c7d21f7a-8df7-11ea-b656-fa163e074e61_660.jpg Чарльз Геноуэй Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с канадским защитником Чарлзом Чарлзем.

Контракт с 33-летним игроком рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Геноуэй провёл прошлый сезон в нижегородском «Торпедо» и стал самым результативным защитником команды, набрав 31 очко (6 шайб+25 передач) в 62 матчах регулярного чемпионата.

Также «Автомобилист» заключил двусторонний контракт на один сезон с 23-летним нападающим Александром Протаповичем.

Ранее омский хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Широкова на игрока московского «Спартака». В «Авангард» переходит 26-летний нападающий Александр Хохлачёв, писал NEWS.ru.