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Омский «Авангард» поквитался с челябинским «Трактором» за недавнее домашнее поражение (1:3), победив уральцев на их площадке в очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

«Трактор» и дома повёл в счёте на 6-й минуте усилиями Ярослава Косова. Однако затем точные броски проводившего 200-й матч в КХЛ Семёна Кошелева (32-я минута), Сергея Шумакова (34-я), Вячеслава Войнова (38-я), Кирилла Семёнова (42-я) и Валентина Пьянова (за 45 секунд до финальной сирены) гарантировали «ястребам» убедительную победу.

«Авангард» (58 очков, 43 игры) сохраняет второе место в таблице Восточной конференции.

Казахстанский «Барыс» в Нур-Султане вырвал волевую победу у китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).

На гол нападающего гостей Кори Кейна (2-я минута) хозяева ответили результативными бросками Корбэна Найта (15-я) и Дастина Бойда (18-я).

«Барыс» (55 очков, 42 игры) остаётся третьим на «Востоке», «Куньлунь» (48 очков, 44 игры) занимает пятую строчку в таблице той же конференции.

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