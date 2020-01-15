В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» победил во Владивостоке местный «Адмирал» — 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).
У хозяев отличились Алексей Дробин (7-я минута) и Мартин Бакош, реализовавший буллит на 37-й минуте.
В составе омичей шайбы забросили Валентин Пьянов (на 48-й секунде второго периода), Алексей Потапов (28-я минута), Сергей Широков (37-я), Денис Зернов (47-я) и Брэндон Макмиллан (55-я).
Нападающие «ястребов» Павел Дедунов и Брэндон Макмиллан провели соответственно 300-й и 200-й матч в КХЛ.
«Авангард» (66 очков, 48 игр) занимает второе место в таблице Восточной конференции, уступая лидирующему казанскому «Ак Барсу» два очка. Тех же двух очков не хватает «Адмиралу», чтобы «зацепиться» за восьмое кубковое место на «Востоке».
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