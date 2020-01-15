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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал ситуацию с показом финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею 2011 года в одно время с финалом в прямом эфире.

Кто смотрел по «Матч ТВ», то меня искренне удивляют эти люди. Как они невнимательно смотрят, по принципу: все смотрят, ну и я посмотрю, даже не зная ни одного игрока, —...